ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗੀ ਮੈਟਰੋ ; 20 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਗੁਹਾਟੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ-ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

18 CITIES NEW TRAFFIC SYSTEM
ਕੋਚੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Photo Credit; Kochi Metro Rail)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 24, 2026 at 7:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਣੀ ਮੈਟਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਚੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਟੀਮਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਲ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਮੈਟਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੈਟਰੋ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿੰਨੀ-ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਮਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭੀਸ਼ਣ ਜਾਮ ਕੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ (Photo Credit; Kochi Metro Rail)

ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ?

ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਹਾਟੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਪਟਨਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤੇਜਪੁਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ

tandfonline.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 100 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯਾਤਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਥੀਅਮ ਟਾਈਟਨੇਟ ਆਕਸਾਈਡ (LTO) ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ, ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚਾ

ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ 2026 ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲ- ਜਾਂ ਸੜਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ।

16 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'Draft National Water Metro Policy 2026' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਲ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਟਰੋ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਜਹਾਜ਼, ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (WPT) ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ?

ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਟਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਫਿਗਰਜ਼ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ 'ਸਟਾਰ ਫੈਰੀ' ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੀ 'ਸੇਹਿਰ ਹਟਲਾਰੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ NYC ਫੈਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਡਨੀ ਫੈਰੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵੈਪੋਰੇਟੋ ਵੀ ਜਾਮ-ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਪੋਰੇਟੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਚਾਓ ਫਰਾਇਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੋਟ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਿਮਟਿਡ (KWML) ਦੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

