ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ GDP ਨੂੰ 6% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 200,000 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।
Published : June 15, 2026 at 7:50 PM IST
India Water Crisis: ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 6% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ 1,869 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (BCM) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 71% ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36% ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 64% ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (WRI) ਦੇ "ਐਕਿਊਡਕਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸਕ ਐਟਲਸ" ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 25 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਕੁਵੈਤ, ਲੇਬਨਾਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇਅ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 83% ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, 74% ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਭਿਆਸ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਭਗ 1,400 ਤੋਂ 1,486 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1,700 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2001 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1,820 ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ 2031 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 1,367 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2050 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਭਗ 1,140 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਡੇਅ ਜ਼ੀਰੋ' ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ? 'ਡੇਅ ਜ਼ੀਰੋ' ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਅ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਕਲਪ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੇਨਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਡੇਅ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ 21 ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.7% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 85% ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੀਂਹ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਹਨ।
ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 87% ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ
ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (EPI) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 176ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪ-ਸੂਚਕ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੀ AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 'ਬੰਦ-ਲੂਪ ਤਰਲ ਕੂਲਿੰਗ' ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘਾ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 8% ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 0.8% ਤੋਂ 2.0% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
170 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭੋਜਨ
ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 2% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚ ਖਾਰਾਪਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6% GDP ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ 2050 ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ) ਵਿੱਚ GDP ਨੂੰ 6% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25% ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ 200,000 ਲੋਕ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200,000 ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਪੂਰਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤ, ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 39,000 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (16 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,500 ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ 35 ਜਾਨਾਂ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ।