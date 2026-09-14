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ਐਲ ਨੀਨੋ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, 63 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਲਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੀਈਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 270.70 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

POWER CRISIS IN INDIA
ਐਲ ਨੀਨੋ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 7:41 PM IST

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El Nino Effect on Electricity: ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 270.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 267 ਅਤੇ 269 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ?

ਸੀਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 180 ਤੋਂ 197 ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕੈਪਟਿਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਵੱਡੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 222 ਤੋਂ 230 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੱਕ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 70% ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਮੰਗ 240 ਤੋਂ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਗ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਗ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 241 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 260-265 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੂਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਨਾ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 21 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ 270.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 267 ਅਤੇ 269 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ।

ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 70% ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 552 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 41% ਤੋਂ 42% ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 552 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ, PLF) ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੋਂ 25% ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4,760 ਮੈਗਾਵਾਟ (MW) ਹੈ।

ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, 63 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ

11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ CEA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗੈਰ-ਸੂਰਜੀ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ?

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (CEA) ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 370 ਰੇਲ ਰੇਕ (ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ) ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 20% ਵਧਾ ਕੇ 444 ਰੈਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 31 ਰੈਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੇਲਵੇ ਕੋਲਾ ਡਿਸਪੈਚ 24% ਵਧਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਜ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (CIL) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਗਈ, ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ 24% ਵਧ ਕੇ 1.37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਹੈ

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ, ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਕ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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EL NINO EFFECT ON ELECTRICITY
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POWER CRISIS IN INDIA

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