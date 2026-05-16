ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2026 at 6:19 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 16 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

16 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  3. ਪੱਖ: ਅਮਾਵਸਯ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਮਿਤੀ: ਅਮਾਵਸਯ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਭਰਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਚੌਗੁਣਾ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:29:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:06:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 04:45, 16 ਮਈ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 18:44
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:53 ਤੋਂ 10:35 ਤੱਕ
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:59 ਤੋਂ 15:42 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ 1:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 26:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੀਬਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:53 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

