ਫਾਲਟਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : May 21, 2026 at 8:53 AM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਾਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
'35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ'
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Re-polling underway in the Falta Assembly Constituency of South 24 Parganas district, West Bengal.— DD News (@DDNewslive) May 21, 2026
'ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ'
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਲਟਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਲਟਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 285 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
'ਫਾਲਟਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ'
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਈਵੀਐਮ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਲਟਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 207 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।