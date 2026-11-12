ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NO ENTRY ! ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਸਮਿਟ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ।
Published : November 12, 2026 at 8:11 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਰਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਲੇ ਲਿੰਗ ਸਵੈਂਡਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਓਸਲੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom. But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa. Here is my message for @AmitShah— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
ਹੇਲੇ ਲਿੰਗ ਸਵੈਂਡਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 13-14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਾਰਵੇ ਅਖਬਾਰ ਡੈਗਸਾਵਿਸਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
आपको याद होगा - नॉर्वे में एक पत्रकार ने मोदी से सवाल किया था और मोदी भागते हुए नजर आए थे। अब वही पत्रकार Helle Lyng तेलंगाना में हो रहे 'भारत समिट' में आने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही उनका वीजा रद्द कर दिया गया। आखिर मोदी और उनकी सरकार को सवालों से डर क्यों लगता है?— Congress (@INCIndia) November 12, 2026
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
"ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ।" ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PM Modi is denying Norwegian journalist Helle Lyng entry into India despite her valid visa and political clearance to prevent her from attending the Bharat Summit in Hyderabad as a speaker on the future of media, press freedom and democracy. This comes after she questioned him on press freedom under the BJP government in India. The cancellation of her visa is a blatant act of suppressing dissent. The Modi era is characterised by the suppression of dissent, curbs on freedom of expression and the systematic weakening of democratic institutions. The Modi government’s intolerance of criticism continues to undermine the foundations of our democracy. The BJP government is antidemocratic! #PressFreedom #Democracy #FreedomOfExpression #Dissent— Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) November 12, 2026
ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਓਸਲੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
"ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਨਾਰਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਲਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਵੇਈ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ - ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓਸਲੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹੇਲ ਲਿੰਗ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਮਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ!"
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਲਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਜੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"