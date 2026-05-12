ETV Bharat / bharat

'2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ' ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਡੀਐਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ VIP ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ 2500 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।

Kedarnath Dham
'2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਰਫ਼, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚਕਾਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

'ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ₹2,500 ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ'

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਨੀਤਾ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ₹2,500 ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ₹3,000 ਮੰਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ₹2,500 ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਨੀਤਾ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਤੇ '₹2500 ਦੀ ਪਰਚੀ' ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਸਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਇਹ "ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼" ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

TAGGED:

KEDARNATH DHAM DARSHAN
UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਦਰਸ਼ਨ
UTTARAKHAND CHARDHAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.