ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਘਰ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਸਾਏ ਪੱਥਰ

ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ।

VIOLENCE IN CHHATTISGARH
ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ (Etv Bharat)
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਗਾਰੀਆਬੰਦ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਟਕਈਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ?

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਆਰਿਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ।

ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗਰੀਆਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਮ, ਫਿੰਗੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਗਰੀਆਬੰਦ ਐਸਪੀ ਵੇਦਵ੍ਰਤ ਸਿਰਮੌਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਗਰੀਅਬੰਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੇਦਵ੍ਰਤ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

