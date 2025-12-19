ETV Bharat / bharat

ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟਾਰਗੇਟ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਭੀੜ

BANGLADESH VIOLENCE
ਹਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 19, 2025 at 5:43 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਦੀ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।

ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਚਟਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।

BANGLADESH VIOLENCE
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਯੂਨਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਜਿਸ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਬੁਲ ਹਸਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਟਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ।"

BANGLADESH VIOLENCE
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚੌਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, "ਅੱਲ੍ਹਾਹੂ ਅਕਬਰ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ, ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 2,442 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਘਰ, ਧਨਮੰਡੀ 32, ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।"

"ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1971 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਚਾਅ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਟਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

BANGLADESH VIOLENCE
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਜੂਦ (Etv Bharat)

ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,"।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ...

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀਨਾ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ, ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

INDIA BANGLADESH TENSION
BANGLADESH VIOLENCE
ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ
HINDUS TARGETED BANGLADESH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.