ਵਿਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, VCK ਨੇ TVK ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ; ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ VCK ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ TVK ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਥੋਲ ਤਿਰੁਮਾਵਲਵਨ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 5:39 PM IST

ਚੇਨਈ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ TVK (ਤਮੀਜ਼ਹਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ (VCK) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ VCK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੋਲ ਤਿਰੂਮਾਵਲਾਵਨ ਨੇ TVK ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਮਾਵਲਾਵਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ TVK ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

VCK ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TVK ਨੇਤਾ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਜਿੱਤ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ VCK ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ TVK ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਸਮਰਥਨ" ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਮੁਖੀ ਤਿਰੂਮਵਲਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਸੀਕੇ ਨੇਤਾ ਵੰਨੀ ਅਰਾਸੂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ VCK ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ TVK ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। TVK ਸਮਰਥਕ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

VCK ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਹਾਲ TVK ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ VCK ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ TVK ਹੁਣ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (118) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 10 ਘੱਟ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, CPI, CPI(M), ਅਤੇ VCK - ਸਾਰੇ DMK ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਹੋ ਗਈ। ਟੀਵੀਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਕਾਂਗਰਸ (5) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ।

