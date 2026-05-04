ETV Bharat / bharat

ਵਿਜੇ ਦਾ 'ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ': ਪੇਰੰਬੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ

ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

VIJAY LANDSLIDE VICTORY
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਧਵ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਲੀਵੱਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਹੈ। (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ, 'ਤਮੀਜ਼ਹਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ' (ਟੀਵੀਕੇ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ - ਪੇਰੰਬੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬੀ (ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਪੂਰਬੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਪੇਰੰਬੁਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ - ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ - ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਚੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਲੋਕ ਨੇਤਾ' ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

VIJAY LANDSLIDE VICTORY
ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤਮੀਜ਼ਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕੱਟਆਊਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। (IANS)

ਪੇਰੰਬੁਰ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਰੰਬੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਮਕੇ ਦੇ ਥਿਲਗਾਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਗਿਣਤੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਟੀਵੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 88,744 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ 49,817 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਮਕੇ ਦੇ ਥਿਲਗਾਬਾਮਾ ਨੂੰ 6,830 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

VIJAY LANDSLIDE VICTORY
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਟੀਵੀਕੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। (IANS)

ਚੇਨਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਰੰਬੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 221,000 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 89.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ੇਖਰ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਪੇਰੰਬੂਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਨਪਾਲ ਨਾਲੋਂ 54,000 ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2026
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026
VIJAY LANDSLIDE VICTORY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.