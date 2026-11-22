ਨਿਤੀਸ਼ ਸੇਤੂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, RJD ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸੇਤੂ 'ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ।
Published : November 22, 2026 at 2:42 PM IST
ਪਟਨਾ/ਵੈਸ਼ਾਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕੇਬਲ-ਸਟੇਡ (ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ) ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਨੀਤੀਸ਼ ਸੇਤੂ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਵਰਕਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. (RJD) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?" - ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ, ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰਜੇਡੀ (RJD) ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
Patna, Bihar: On RJD workers allegedly tearing down posters and banners after Prime Minister Narendra Modi's programme, Minister Vijay Sinha says, "...The people who laid the foundation of the RJD came forward posing as messiahs of the poor, and they went on to loot the poor- to the extent that they even embezzled the fodder meant for animals. So what expectations can you have from people with such a mentality?..."— IANS (@ians_india) November 22, 2026
'ਇਹ ਲੋਕ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ" ਵਾਲੇ
ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੈ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ (RJD) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 'ਜੰਗਲ ਰਾਜ' ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ'
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (NDA) 'ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
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