ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ...
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ।
Published : May 4, 2026 at 8:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਧੋਤੀ-ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਧੋਤੀ-ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ; ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi greets party workers and leaders present at the party headquarters to celebrate the party's performance in the Assam and West Bengal elections. pic.twitter.com/8f2OpMr4uU— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Delhi | On BJP's exemplary performance in West Bengal and Assam elections, Prime Minister Narendra Modi says, " today is a historic day. it is unprecedented. when years of efforts turn into success, the happiness that is seen on the faces of people is the same happiness… pic.twitter.com/oJTHWhcokN— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ... 'ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।"
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " as a party worker, i share the joy of every bjp worker. today is a special day in many ways. it marks the announcement of a bright future for the country. this is a day of trust. trust in india's great democracy. trust in the… pic.twitter.com/ZbC5aK12rQ— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਚੰਭੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਖਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।"
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " the results of various by-elections today were also very encouraging. in the by-elections held in maharashtra, gujarat, nagaland, and tripura, our candidates were blessed by the people and won in these states as well. nda… pic.twitter.com/H47pTq0S1G— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।"
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " last year, on november 14th, when the bihar election results were announced, i told you all from this very spot, from the bjp headquarters, that the ganga flows beyond bihar to the gangasagar. and today, with bengal's victory,… pic.twitter.com/bp8poDbrsG— ANI (@ANI) May 4, 2026
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ... ਅੱਜ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93% ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।" - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " today, as a bjp worker, another thought keeps coming to my mind. the soul of dr syama prasad mookerjee must be at so much peace today." pic.twitter.com/AiOBI222d1— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਅੱਜ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " ...today, when the bjp has won, the focus should be on change, not revenge. the focus should be on the future, not fear. i appeal to the workers of all political parties: let's end this endless cycle of violence once and for… pic.twitter.com/HXgVCxoaFW— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "2013 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਸ਼ੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ'... ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ।"
"2021 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।"- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " dr mookerjee fought a major battle to keep west bengal a part of india. the dream he envisioned of a strong and prosperous bengal had been waiting to be fulfilled for decades. today, on may 4, 2026, the people of bengal have… pic.twitter.com/LZk6FaL9Cq— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਆਓ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ, 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
