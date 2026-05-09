ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, 31 ਮਈ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਾਜ਼

ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, 31 ਮਈ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਾਜ਼
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 9, 2026 at 11:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ 34ਵੇਂ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
'ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ'
ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਖੜਕਵਾਸਲਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਸ਼੍ਰੀਵੇਨਹੈਮ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨੇਵਲ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਕਰੰਜਾ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇਵਲ ਵਾਰ ਕਾਲਜ, ਨਿਊਪੋਰਟ, ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Government appoints Vice Admiral Krishna Swaminathan, PVSM, AVSM, VSM as the next Chief of the Naval Staff. Currently serving as FOC-in-C, @IN_WNC, the Admiral brings nearly four decades of distinguished service, with extensive operational, strategic & personnel management… pic.twitter.com/5tFs4eR2xJ— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
'ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ'
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਦਯੁਤ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਾਰਵੇਟ ਆਈਐਨਐਸ ਕੁਲਿਸ਼, ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਈਐਨਐਸ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਿਖਲਾਈ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਰਕਅੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵੈਸਟਰਨ ਫਲੀਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੋਰਡ ਆਰਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਵਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਪਰਸੋਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਕਿਊ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੇਵਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।