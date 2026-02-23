ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਨ ਕਰੀਬੀ
ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾਈ।
Published : February 23, 2026 at 10:19 AM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ/ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਾਏ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ
ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸਿੰਘਰਾਈ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਨੇ ਮੁਕੁਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਕੁਲ, ਅਤਿਨ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਮੋਨਾਸ਼ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ।
Former Railway Minister and TMC leader Mukul Roy passed away at 1:30 am last night due to a cardiac arrest at Apollo Hospital in Salt Lake, Kolkata, his son Subhranshu Roy confirms.— ANI (@ANI) February 23, 2026
(file pic)
ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ, ਮੁਕੁਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। 2009 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਕੁਲ ਫਿਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਟੀਐਮਸੀ ਛੱਡ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
2017 ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੁਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ।
ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੁਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਉੱਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਸ਼ਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।