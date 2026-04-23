ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 8 ਦੀ ਮੌਤ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ-ਕੋਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਟਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

Vehicle Fell Into Ditch on Chamba Koti Road Near in Nail of Tehri Garhwal
ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਟਰ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ (SDRF)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 5:35 PM IST

ਟੀਹਰੀ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟੀਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ-ਕੋਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨੇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਟਰ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਬਾ-ਕੋਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗਿਆ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਟਰ ਗੱਡੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਯੂਕੇ 09 ਟੀਏ 1799) ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੰਸਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਬਾ-ਕੋਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨੇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੌਰਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ (SDRF)

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ:

  • ਉੱਤਮ, ਪੁਸੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਉਮਰ 30 ਸਾਲ) — ਪਿੰਡ ਲੋਸਟੂ, ਬਦਿਆਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ
  • ਅੰਕਿਤ, ਆਸ਼ਾ ਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਉਮਰ 22 ਸਾਲ) — ਪਿੰਡ ਨੇਲਚਮੀ, ਘਣਸਾਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ
ਗੱਡੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ (SDRF)

ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ

ਟੀਹਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਚੌਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

