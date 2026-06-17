ਵੇਦਾਂਤ ਪਾਵਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੈ।
Published : June 17, 2026 at 9:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ
ਵੇਦਾਂਤਾ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੇਗਾ।" ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਦਾਂਤ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੇਦਾਂਤ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਦੂਜੀ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2032-33 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।