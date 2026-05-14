ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ: ਜਾਣੋ ਵੀ.ਡੀ.ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ...

ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ CM ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡੀ ਸਤੀਸਨ (IANS)
Published : May 14, 2026 at 3:45 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਤੀਸਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਤੀਸਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

  • 31 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਨੇਤੂਰ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਵਡਾਸੇਰੀ ਦਾਮੋਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਵੀ. ਵਿਲਾਸਿਨੀਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
  • ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਨੇਤੂਰ S.V.U.P. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਨਗੜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ।
  • ਬੀਏ: ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਾਲਜ, ਥੇਵਾਰਾ।
  • MSW: ਰਾਜਗਿਰੀ ਕਾਲਜ।
  • ਐਲਐਲਬੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ।
  • LLM: ਕੇਰਲ ਲਾਅ ਅਕੈਡਮੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ: ਕੇਐਸਯੂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ

ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਕੇਐਸਯੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਕੱਤਰ, ਐਮਜੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਤੇ ਐਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (1986-87) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਐਸਯੂਆਈ (ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਰੀਅਰ

ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਐਫ ਦੇ ਪੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ 7,792 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 2006, 2011, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ

2021 ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਐਫ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ UDF ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤੀਸਨ ਖੁਦ 20,600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਰਵੁਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਦੋਂ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲਡੀਐਫ) ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਡੀਐਫ ਨੂੰ 102 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸਤੀਸ਼ਸਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ (ਐਲਐਲ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ. ਡਿਗਰੀਆਂ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, "ਅਰਧ-ਕੇਡਰ" ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ

ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿੱਧੀ, ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਸਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ "ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ" ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ UDF ਨੂੰ "ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੱਖਿਅਕ" ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੋਟ ਬਾਕਸ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤੀਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਫਰ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਡੀਐਫ ਨੂੰ 102 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਕੇ ਪਰਵੁਰ ਨੂੰ 20,600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

