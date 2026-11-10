'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 'ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ'! ਭੜਕੀ ਭਾਜਪਾ
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
Published : November 10, 2026 at 4:14 PM IST
ਕਾਸਰਗੋਡ (ਕੇਰਲ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਉਨੀਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੈਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਪਦ (ਸਟੈਂਜ਼ਾ) ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਉਨੀਥਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਲੱਤਰਾ ਮਹਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਧੰਨਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਨੀਲਕੰਦਨ ਗੀਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਸਰਗੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨ੍ਹਾਂਗਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ, ਚੇਮਨਾਡ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਪਰੰਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੰਗਨਮ ਜਨਕੀਯ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਸਰਗੋਡ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: