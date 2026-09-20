ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟਰੇਨ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 6:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਰਾਤ ਭਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ।
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ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:20 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:45 ਵਜੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ 12:35 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:20 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 16 ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 823 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਏਸੀ ਥ੍ਰੀ-ਟੀਅਰ ਕੋਚ, ਚਾਰ ਏਸੀ ਟੂ-ਟੀਅਰ ਕੋਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਏਸੀ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਤੀ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਧ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਕਿਰਾਏ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਏਗੀ।