ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌੜੀ 463 KM, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀਡੀਯੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਖਰਾਬ ਸੀ।
Published : November 18, 2026 at 1:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰੈਕ 463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ (SER) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰੈਕ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਟੀਆ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
"ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ"
ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਹਟੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਟੀਆ-ਰਾਂਚੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸੀ।"
ਰਾਂਚੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਲੋਕੋ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਾਬ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀਡੀਯੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਰੇਜ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਸਟਾਫ ਖਾਲੀ ਰੈਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਰ/ਹਟੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੂਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ ਲੋਕੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜੀ ਟ੍ਰੇਨ
7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ 463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ।
ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ?
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਾਸਡ ਐਟ ਡੇਂਜਰ (SPAD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ
463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।" ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ।
"ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ"
ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ?
ਇਹ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਗੈਰ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"