ਸੀਐਨਜੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਲੋਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਘਟਨਾ
ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Published : October 3, 2026 at 5:53 PM IST
ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਕਰਜਨ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 48 'ਤੇ ਟਿੰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
'ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ'
ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
CNG Car Explodes During Refuelling In Gujarat, CCTV Captures Blast— RT_India (@RT_India_news) October 3, 2026
The vehicle’s CNG tank reportedly burst at a petrol pump in Vadodara district, badly damaging the car and sending people nearby running for safety.
📹 CCTV pic.twitter.com/KlAhrRWczZ
'ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ'
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਨਜੀ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪੰਪ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਹਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ'
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਟੈਂਕ ਫਟਣ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੀਐਨਜੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।