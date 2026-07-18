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ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਕਸੌਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

UZBEK WOMAN ARRESTED
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 1:57 PM IST

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ਮੋਤੀਹਾਰੀ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਕਸੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ:

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ:

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, SSB ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਕਸੌਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਜ਼ੋਰੋਵਾ ਸ਼ੇਕਰਜੋਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਦਲੀ ਗਈ:

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।

ਐਸਐਸਬੀ ਨੂੰ ਹਰਈਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ:

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਸਬੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰਈਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਈਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਪੁਲਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ, ਹਰੜਾਈਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ:

ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

TAGGED:

INDIA NEPAL BORDER IN RAXAUL
UZBEK WOMAN ARRESTED
BIHAR NEWS
ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ
UZBEK WOMAN ARRESTED

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