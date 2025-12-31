ETV Bharat / bharat

THDC ਟਨਲ ਹਾਦਸਾ: ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਸ ਵਿੱਟ ਟਕਰਾਈਆਂ, 88 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਖ਼ਮੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੀਐਚਡੀਸੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

THDC tunnel under construction
THDC ਟਨਲ ਹਾਦਸਾ (Photo courtesy - Chamoli Police)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 31, 2025 at 10:14 AM IST

3 Min Read
ਚਮੋਲੀ/ਉਤਰਾਖੰਡ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ THDC ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ THDC ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ TBM ਸਾਈਟ (Tunnel Boring Machine) 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 109 ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ THDC ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਗੜ-ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ।

ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ THDC ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਇਆਪੁਰ ਹਾਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ THDC ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ TBM ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

THDC tunnel under construction
THDC ਟਨਲ ਹਾਦਸਾ (Photo courtesy - Chamoli Police)

ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 88 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 70 ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 66 ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

-ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਚਮੋਲੀ

THDC tunnel under construction
THDC ਟਨਲ ਹਾਦਸਾ (Photo courtesy - Chamoli Police)

ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ। THDC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ, ਐਸਪੀ, ਚਮੋਲੀ

THDC tunnel under construction
THDC ਟਨਲ ਹਾਦਸਾ (Photo courtesy - Chamoli Police)

ਵਿਸ਼ਨੂੰਗੜ-ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ 444 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰਗੜ-ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਵਾਂਗ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

