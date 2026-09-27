ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ 'ਚ ਮੀਂਹ, ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 27, 2026 at 2:20 PM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ/ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਟਿਹਰੀ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ, ਗੋਮੁਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗੋਮੁਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੇਲਾਂਗ, ਜਾਡੁੰਗ ਅਤੇ ਨੀਲਾਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਮੁਨਾ ਘਾਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁੰਡ, ਬੰਦਰਪੂੰਚ ਅਤੇ ਗਰੁੜ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਉਨਿਆਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈ। ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड @dm_uttarkashi @uttarakhandcops @pushkardhami— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 27, 2026
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ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਿਰੋਬਾਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੜਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਦਮਹੇਸ਼ਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੰਤੋਲੀ ਵਿਖੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
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