ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ: ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ।
Published : June 22, 2026 at 1:45 PM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਬਰਛਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜ ਨਿਹੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰਾਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਤੋਮਰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Rudraprayag, Uttarkhand | DM Vishal Mishra says, " a dispute erupted at a gurdwara in nagarasu between nihang sikhs, the gurdwara management, and the sikh sevadars (servants) who live there. the ardaas, langar, and prayers at the gurdwara are all running smoothly and… pic.twitter.com/UePIbmoiZV— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 22, 2026
"ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸਪੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने कहा कि चारधाम यात्रा एवं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पूर्णतः सामान्य रूप से संचालित हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा प्रमुख स्थलों एवं संवेदनशील बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। pic.twitter.com/NeEmah5nnN— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) June 21, 2026
ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
"ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ"
ਡੀਐਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਛੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਗਰਾਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।"
#WATCH | Rudraprayag, Uttarkhand | Baba Beant Singh, Gurdwara Nagrasu, says, " they came here day before yesterday and started fighting. they started beating and abusing the volunteers. even then we let them stay overnight. provided them with food. they started fighting with us… pic.twitter.com/7RNJjOwm5F— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 22, 2026
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੰਗ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗਰਾਸੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50-60 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"
ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।