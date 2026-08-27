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ਨੇਪਾਲ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Nepal disaster
ਨੇਪਾਲ ਆਫ਼ਤ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2026 at 9:48 PM IST

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ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 332 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 750 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ

26 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਸੁਵਾ ਅਤੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ-ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0135-2710334, 0135-2710335, 0135-2664314, 0135-2664315, 0135-2664316, ਮੋਬਾਈਲ: 8218877005, ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1070

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0135-2726066, 0135-2626066, ਮੋਬਾਈਲ: 7534826066, ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1077

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ 24x7 ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਘਨ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 37.5 ਟਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

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