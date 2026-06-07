ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ' ਤਹਿਤ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਇਨਾਤ
ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
Published : June 7, 2026 at 1:16 PM IST
ਅਲਮੋੜਾ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨਾਈਟ ਕੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ' ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਮੰਜਾਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
#जनरलउपेंद्रद्विवेदी, #थलसेनाध्यक्ष तथा भारतीय सेना के समस्त पद, #वीरयोद्धा लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, अदम्य साहस एवं राष्ट्रसेवा के प्रति उनका निःस्वार्थ… https://t.co/H5jv9h6SQ0— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 7, 2026
ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
VIDEO | Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha pays homage to martyr Lt. Beereshwar Goswami, who lost his life in a terrorist attack.— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kDk2zDezlp
ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਅਲਮੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
VIDEO | General Officer Commanding (GOC) of the White Knight Corps, Lieutenant General PK Mishra, and all ranks pay homage to Lieutenant Beereshwar Goswami in Jammu.— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
The White Knight Corps has expressed grief over the death of Lieutenant Beereshwar Goswami, who lost his life… pic.twitter.com/EaIyLYcxdg
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।