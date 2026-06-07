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ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ' ਤਹਿਤ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਇਨਾਤ

ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ (X- @Whiteknight_IA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 1:16 PM IST

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ਅਲਮੋੜਾ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨਾਈਟ ਕੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ' ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਮੰਜਾਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਅਲਮੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI
SOLDIER MARTYRED IN KASHMIR
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗੋਸਵਾਮੀ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ
UTTARAKHAND SOLDIER MARTYRED

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