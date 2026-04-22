ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ, 51 ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਮੰਦਿਰ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ (Picture Courtesy: @pushkardhami)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 9:51 AM IST

ਕੇਦਾਰਨਾਥ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ 51 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਜ਼ੇ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ- 11ਵਾਂ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 12 ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੇਂ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਾਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਖੀਮਠ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਮੇਰੂ-ਸੁਮੇਰੂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਹਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਪਰ ਯੁਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ (Picture Courtesy: @pushkardhami)

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਸੱਤਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤਯੁਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਜਨਤਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਈਆ ਦੂਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ: ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਚਾਲ ਉਤਸਵ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਡੋਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ (ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ) ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਹਵਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ: ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ (ਰਾਵਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਵਨ, ਯੱਗ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ: ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਤੀ: ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਭੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ: ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ 'ਕੇਦਾਰੇਸ਼ਵਰ' ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ (ਬਲਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਕੁੱਬ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਛੇ ਮਹੀਨੇ "ਨਰ" ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ "ਦੇਵ" ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, "ਨਰ" ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, "ਦੇਵ" ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਾਂ "ਨਰ" (ਮਨੁੱਖਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਖੁਦ "ਦੇਵ ਪੂਜਾ" (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ "ਨਰ ਪੂਜਾ" ਦੀ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਪੁੰਨਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭੁਕੁੰਤ ਭੈਰਵ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਭੁਕੁੰਤ ਭੈਰਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਕੁੰਤ ਭੈਰਵ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੁਕੁੰਤ ਭੈਰਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੁਕੁੰਤ ਭੈਰਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਕੁੰਤ ਭੈਰਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ (Picture Courtesy: @pushkardhami)

ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਦਲਾਅ

2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਧਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

