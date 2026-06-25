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ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗ! ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਾਸੂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

UTTARAKHAND TOURISM SEASON
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 3:09 PM IST

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ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

UTTARAKHAND TOURISM SEASON
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ (Etv Bharat)

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ

ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਤੋਂ ਕੁਮਾਊਂ ਤੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗਾਈਡ, ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

UTTARAKHAND TOURISM SEASON
ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਨਗਰਾਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ (Etv Bharat)

ਲੋਕ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ: ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਸ਼ਰੰਕੁਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ-

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਉਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। -ਸੁਮਿਤਰਾ ਸ਼੍ਰੰਕੁਜ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਸ਼੍ਰੰਕੁਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ-

ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਸੁਮਿਤਰਾ ਸ਼ਰੰਕੁਜ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਏ।

UTTARAKHAND TOURISM SEASON
ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ (Etv Bharat)

ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ-

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। - ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਯੂਨਿਟ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ, CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ-

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ

UTTARAKHAND TOURISM SEASON
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (Etv Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ "ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ" (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

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