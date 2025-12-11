ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ 'ਸੁਪਰ ਫੂਡ' ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਕਮਾਓ ਲੱਖਾਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 11, 2025 at 2:59 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਮਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਸੁਪਰਫੂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣੇ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਭੋਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਖਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਮਖਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ'
ਮਖਾਣਾ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰਫੂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਖਾਣਾ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ।
ਮਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮਖਾਣਾ ਕਮਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਖਾਣੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇਦਾਰ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਲ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਖਾਣਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ (ਦਰਭੰਗਾ, ਮਧੂਬਨੀ) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
"ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" -ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਪਾਂਡੇ, ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਪਾਂਡੇ, ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਖਾਣਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" -ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਪਾਂਡੇ, ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ
ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਖਾਣਾ ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਇੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਮਖਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਅ ਮਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਮਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਣਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।" -ਵੰਦਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਔਰਤ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਖਾਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਪਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮਖਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁੱਕਾ ਮੇਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਖਾਣਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
"ਅਸੀਂ ਮਖਾਣਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮਖਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।" -ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਖਾਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਮਖਾਣਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਆਯੂਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਖਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਣਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਣਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਖਾਣਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।"