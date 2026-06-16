ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 5:22 PM IST
ਨੈਨੀਤਾਲ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਬਸੰਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ
ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2024 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 31 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਬੀ.ਟੈਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 90 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 153 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 153 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1930 ਨੂੰ, ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਫਗਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2023 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 40.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਥਲੀਟ
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਮਰ ਗੁਲ ਅਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਮੋਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ, ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।