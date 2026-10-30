ETV Bharat / bharat

ਵੱਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੱਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼: ਚਮੋਲੀ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ

HELICOPTER CRASHES NEAR JOSHIMATH
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋਤੀਰਮਠ (ਜੋਸ਼ੀਮਠ) ਘਾਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸੀ ਉਡਾਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਪਤਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:14 ਵਜੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੇੜੇ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ

ਉਥੇ ਹੀ, ਲਾਪਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਭਰਵਾਲ (ਉਮਰ 48 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਦਿੱਲੀ

ਪ੍ਰਤਾਪ (ਉਮਰ 41 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ

ਅਰੁਣ ਸਾਲੁੰਕੇ (ਉਮਰ 44 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ

ਵੀ.ਬੀ. ਸ਼ੰਕਰ ਗੌੜਾ (ਉਮਰ 39 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ

ਸੁਧੀਰ ਕੇ (ਉਮਰ 50 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ

ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨਟਰਾਜਾ (ਉਮਰ 51 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ

ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਐਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਕਾਡਾ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,

"ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1.14 ਵਜੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਟੇਕਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਟ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ; ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. (SDRF) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "-ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ, ਸੀਈਓ, ਯੂਕਾਡਾ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮ ਚਮੋਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਪਰਬਤ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

HELICOPTER CRASHES NEAR JOSHIMATH
UTTARAKHAND HELICOPTER MISSING
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾ
ਚਮੋਲੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਚਾਪਰ ਕਰੈਸ਼
UTTARAKHAND HELI CRASHES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.