ਵੱਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੱਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼: ਚਮੋਲੀ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ
Published : October 30, 2026 at 3:25 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋਤੀਰਮਠ (ਜੋਸ਼ੀਮਠ) ਘਾਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸੀ ਉਡਾਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਪਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:14 ਵਜੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੇੜੇ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd.'s helicopter bearing call sign VT-HCX, operating from Badrinath to Sahastradhara, Dehradun, which took off at approximately 13:14 hours, has been reportedly missing. The helicopter lost communication when it was flying over Joshimath valley. At the same time, the tracking system could no longer track the helicopter, and its current location has not been ascertained yet. Immediately upon receiving information about the incident, teams from the Indian Army, District Administration, Chamoli, and the State Disaster Response Force (SDRF) have been mobilised and dispatched to initiate search and rescue operations: Uttarakhand Civil Aviation Development Authority As a precautionary measure, the entire fleet of M/s Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd. has been grounded. Details of persons on board (Pilot + 5) Pilot: 1. Capt. Himanshu Passengers: 1. Prathapa (Male) 2. Arun (Male) 3. Shankar Gowda (Male) 4. Sudheer K (Male) 5. H.S. Natraja (Male)— ANI (@ANI) October 30, 2026
ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਉਥੇ ਹੀ, ਲਾਪਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਭਰਵਾਲ (ਉਮਰ 48 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਦਿੱਲੀ
ਪ੍ਰਤਾਪ (ਉਮਰ 41 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ
ਅਰੁਣ ਸਾਲੁੰਕੇ (ਉਮਰ 44 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ
ਵੀ.ਬੀ. ਸ਼ੰਕਰ ਗੌੜਾ (ਉਮਰ 39 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ
ਸੁਧੀਰ ਕੇ (ਉਮਰ 50 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ
ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨਟਰਾਜਾ (ਉਮਰ 51 ਸਾਲ), ਵਾਸੀ- ਕਰਨਾਟਕ
ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਐਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਕਾਡਾ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,
"ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਹਸਤਰਧਾਰਾ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1.14 ਵਜੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਟੇਕਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਟ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ; ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. (SDRF) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "-ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ, ਸੀਈਓ, ਯੂਕਾਡਾ
ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
VIDEO | Uttarakhand: A helicopter travelling from Badrinath to Dehradun has been reported missing. The helicopter is reportedly operated by Charlie X-ray Company. According to information, six people, including five passengers and a pilot, were on board. The helicopter reported missing in the vicinity of Hathi Parvat near Joshimath. Two other choppers have been pressed into service to locate the missing helicopter. #Uttarakhand #UttarakhandNews #Chamoli (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮ ਚਮੋਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਪਰਬਤ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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