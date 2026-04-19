ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਪਾਟ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਖਾਸ
ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ ਗੰਗੋਤਰੀ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : April 19, 2026 at 3:39 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
LIVE: श्री गंगोत्री धाम के कपाटोद्घाटन अवसर पर दर्शन-पूजन https://t.co/ikkF5tgyTv— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 19, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇਗੀ।
ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੂਰੇ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਪਰਜ਼ੋਨ 12 ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 30 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਜ਼ੋਨਲ, ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨੌਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ, ਅਤੇ 13 ਮੌਸਮੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
समस्त प्रदेशवासियों एवं सनातन धर्मावलंबियों को आज से प्रारंभ हो रही पवित्र चारधाम यात्रा- 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 19, 2026
देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें तथा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते… pic.twitter.com/fVdRo3SF5Y
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੁਆਚਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਬਾਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਨਕੀ ਚੱਟੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਕੀ ਚੱਟੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਿਹਤ ਮਿੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।