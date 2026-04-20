23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ (Photo Courtesy: District Administration Chamoli)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 1:39 PM IST

ਚਮੋਲੀ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧਾਮ 'ਤੇ ਏਟੀਐਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ (Photo Courtesy: District Administration Chamoli)

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਚਲ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ ਤੋਂ ਧਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਡੋਲੀ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਦੇ ਗੌਰੀ ਮਾਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਤ ਭਰ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗੀ।

21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਡੋਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2026 ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

