ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਾਲ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਮੁਖਬਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
Published : November 10, 2026 at 2:07 PM IST
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ, ਅੰਨਕੂਟ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨਕੂਟ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੋਗ ਮੂਰਤੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁਖਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਮੁਖਬਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਲਈ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੁਖਬਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ, ਮੁਖੀਮਨਾਥ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਕਪਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੰਦ
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਮੁਖਬਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਪਾਲਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਰਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਮਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
"ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਮਾਰਕੰਡੇਪੁਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਭਰ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਕੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਬਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" - ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਮਵਾਲ, ਤੀਰਥ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ
ਤੀਰਥ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
आज बंद होंगे गंगोत्री के कपाट, 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम,जानें अगले 6 महीने कहां होंगे मां गंगा के दर्शन @satpalmaharaj @pushkardhami @OfficeofDhami @narendramodi @RahulGandhi @ganeshjoshibjp #GANGOTRITEMPLECLOSED #GANGOTRITEMPLEUTTARKASHI खबर का लिंक https://t.co/UCXsDtXVIH https://t.co/KPS1Pv1xh6— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 10, 2026
ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਲਾਟ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਦੀਵੀ ਲਾਟ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਾਨੰਦ ਸੇਮਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
"ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਓ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ।" -ਧਰਮਾਨੰਦ ਸੇਮਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ
ਧਰਮਾਨੰਦ ਸੇਮਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਸਾਲ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਨੂੰ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਹਜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ।
ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਖਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ
ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ, ਮੁਖਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ।