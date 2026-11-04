ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ

ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ
ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਦੋ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
Published : November 4, 2026 at 8:33 AM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ-ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ 50 ਜੀਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਖੰਭੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਪੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ:
ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ'
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ'।
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘੀ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ-ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 59711 ਅਤੇ 59715 ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 59712 ਅਤੇ 59716 ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
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