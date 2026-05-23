ETV Bharat / bharat

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

MARCO RUBIO INDIA VISITS
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 23, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਦੌਰਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

'ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਪੋਸਟ'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ!" ਰੂਬੀਓ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।'

'ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਟੈਰੇਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਮਦਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਜੋ ਕਿ 23 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ'

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਮਹਾਨ ਭਾਈਵਾਲ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੋਟੇਗੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ
MARCO RUBIO
MARCO RUBIO IN KOLKATA
MARCO RUBIO IN QUAD SUMMIT 2026
MARCO RUBIO INDIA VISITS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.