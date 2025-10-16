ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
Published : October 16, 2025 at 9:15 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
'ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ'
ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਐਫਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
#WATCH | Responding to ANI's question on the meeting between US ambassador-designate Sergio Gor and PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, " i think they were great...modi is a great man. he (sergio gor) told me that he (pm modi) loves trump...i have watched india for… pic.twitter.com/gRHpjv2RDp— ANI (@ANI) October 15, 2025
'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼'
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲਾਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਨ।'' ਊਰਜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ'
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।'
#WATCH | " yeah, sure. he's (pm narendra modi) a friend of mine. we have a great relationship...i was not happy that india was buying oil. and he assured me today that they will not be buying oil from russia. that's a big stop. now we've got to get china to do the same thing..."… pic.twitter.com/xNehCBGomR— ANI (@ANI) October 15, 2025
'ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ'
ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੂਸ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।" ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।