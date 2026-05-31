ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਟਿਫਨੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ
Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST
ਜੈਸਲਮੇਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਟਿਫਨੀ ਟਰੰਪ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਬੋਲਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਿਫਨੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਬੋਲਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ ਸੂਰਿਆਗੜ੍ਹ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਨਾਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਟਵੋਨ ਕੀ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਟਿਫਨੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Just arrived in beautiful Jaisalmer!— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 31, 2026
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਬਾਲੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੈਸਲਮੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ, ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਸੂਰਿਆਗੜ੍ਹ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
