ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਫਸੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸਥਿਤੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CAPTAIN RAMAN KAPOOR
ਕੈਪਟਨ ਰਮਨ ਕਪੂਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 1:50 PM IST

ਕੁੱਲੂ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਲਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

700 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਾਹ ਫਸੇ

ਕੈਪਟਨ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਾਹ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ

ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਲਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕੈਪਟਨ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ।

ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

