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ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

INDIA SUMMONS US DIPLOMAT
ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 12, 2026 at 5:44 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਜੇਸਨ ਮੀਕਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

'ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ'

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਉ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ "ਮੈਰੀਵੈਕਸ" ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਲਾਉ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ, "ਸੇਟੇਬੇਲੋ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ "ਜਲਵੀਰ", ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

'ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਰੂਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ'

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਟੇਬੇਲੋ, ਮੈਰੀਵਿਊਕਸ ਅਤੇ ਜਲਵੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਟੀ ਜਲਵੀਰ ਨੇ "ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।" ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਰੂਮ 'ਤੇ ਦੋ ਹੈਲਫਾਇਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ।"

'ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼'

ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। OFAC ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ "ਰੋਕ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ।

'ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਲਾਊ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਐਮਟੀ ਮੈਰੀਵੈਕਸ ਅਤੇ ਐਮਟੀ ਸੇਟੇਬੇਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਰੀਵੈਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਟੇਬੇਲੋ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।'

'ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ'

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਐਮਟੀ ਜਲਵੀਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਏਵੀਅਨ-ਲੇਸ-ਬੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ (13-14 ਜੂਨ: ਨਾਇਸ, 16-18 ਜੂਨ: ਈਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ) ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ (14-16 ਜੂਨ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ'

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਊ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਟੈਂਕਰ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ F/A-18 ਸੁਪਰ ਹੋਰਨੇਟ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਮਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।"

'ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ'

ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਐਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

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ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਮਲਾ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ
INDIA SUMMONS US DIPLOMAT

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