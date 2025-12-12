US ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
Published : December 12, 2025 at 9:55 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Delighted to participate in a session on IT and Frontier Technologies at the #TelanganaRising Global Summit in Hyderabad. The U.S.-India partnership is driving innovation in AI and emerging technologies across Telangana and taking them to the global stage. Together, we are… pic.twitter.com/1ihV51153Z— U.S. Consul General Laura Williams (@USCGHyderabad) December 11, 2025
ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ
ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" ਲੌਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਰਗਵਾਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।" ਲੌਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।" ਲੌਰਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਫਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮੈਕਲਾਰੇਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਬੀਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1991 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਉੱਦਮੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੈਬ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਮਾਹਿਸ਼ਮਤੀ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੈਰੀ-ਗੋ-ਰਾਉਂਡ, ਬੰਪਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੀਓ ਕਾਰਨੀਵਲ ਅਤੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।