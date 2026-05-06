ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 6:05 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਡੱਲ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਬੋਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਂਡਰਸਨ ਜੌਨ ਡੇਵਿਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਊਸਬੋਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
'ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ SMHS ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ'
ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।