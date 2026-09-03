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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Traffic police issued an advisory
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (File photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 10:17 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਟਰਕੈੱਡ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਟਰਕੈੱਡ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ 12 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਟਰਕੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੋਟਰਕੈੱਡ ਰਿਹਰਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ 22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰਕੈੱਡ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ, ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਗ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ, ਟੀਸ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਗ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਮਾਰਗ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਗ, ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਾਰਗ, ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਗ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਅਫਰੀਕਾ ਐਵੇਨਿਊ ਰੋਡ, ਸੱਤਿਆ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਗ, ਜਨਪਥ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਮਾਰਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ, ਕੇਜੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਗ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ, ਮੀਰ ਦਰਦ ਚੌਕ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ-ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ, ਜਨਪਥ-ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾਰਗ-ਸਾਈਮਨ ਬੋਲੀਵਰ ਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਟਰਕੇਡ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਟਾਂ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਜ਼ੋਨ II), ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਟਰਕੈੱਡ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਕੈੱਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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