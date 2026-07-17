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ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ! 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, 2030 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਪਾਨ ਦੀ E10 ਟ੍ਰੇਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

MUMBAI AHMEDABAD BULLET TRAIN
ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 6:54 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 2027 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ E10 ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ E10 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ E10 ਸੀਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਜਾਪਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਜਾਪਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

E10 SERIES HIGH SPEED TRAIN
INDIA JAPAN BULLET TRAIN PROJECT
BULLET TRAIN
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ
MUMBAI AHMEDABAD BULLET TRAIN

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