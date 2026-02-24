ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਣੇ 6 ਮੌਤਾਂ
ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਣੇ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਬੱਚੇ।
Published : February 24, 2026 at 1:28 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਸਾਡੀਗੇਟ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੁਖਸਾਰ (30), ਪਤਨੀ ਅਸੀਮ, ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਦੁਸ (03), ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਮ, ਧੀ ਨਾਬੀਆ (6 ਮਹੀਨੇ), ਧੀ ਅਸੀਮ, ਧੀ ਇਨਾਇਤ (6 ਮਹੀਨੇ), ਧੀ ਅਸੀਮ, ਧੀ ਮਹਵਿਸ਼ (12), ਧੀ ਫਾਰੂਖ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਦ (04), ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੂਖ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਮੀਰ ਬਾਨੋ (55), ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "112 ਨੂੰ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੀ।"
ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੰਗ ਗਲੀ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ।
ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵੇਲ੍ਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੜ ਗਏ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਢਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਗਏ ਸਨ।
ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ
ਸੀਐਫਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੀ ਤੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਬਾਨੋ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀਐਮ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਕਲਾਨਿਧੀ ਨੈਥਾਨੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।