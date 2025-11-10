ETV Bharat / bharat

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਗਊ ਤਸਕਰ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ, ਹਿਸਟ੍ਰੀਸ਼ੀਟਰ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 1 ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

UP police encounter
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਗਊ ਤਸਕਰ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 1:29 PM IST

ਬਲੀਆ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਪੁੜ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਗਊ ਤਸਕਰ ਹਸੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਗਿਆਨਜਿਯ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਹਾਪੁੜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰ ਢੇਰ

ਹਾਪੁੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਹਸੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਪੁੜ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸੰਭਲ, ਅਮਰੋਹਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਗਿਆਨਜਿਯ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗਊ ਤਸਕਰ ਹਸੀਨ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

UP police encounter
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਗਊ ਤਸਕਰ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ... (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਲ ਦੇ ਅਸਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੋਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਸੀਨ ਸੰਭਲ ਦੇ ਅਮੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ₹50,000 ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਦੇਰ ਰਾਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੀਅਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਘੋਘਾ ਤੋਂ ਬਾਰਾਗਾਓਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦਨ ਰਾਜਭਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1 COW SMUGGLER KILLED
SAMBHAL 50 THOUSAND REWARDEE KILLED
POLICE ENCOUNTER IN HAPUR
ਗਊ ਤਸਕਰ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ
UP POLICE ENCOUNTER

