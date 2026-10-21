ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ 2.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, 58% ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 26% ਆਬਾਦੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 94% ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜਰ...
Published : October 21, 2026 at 6:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (EB Prime Team): UN World Social Report 2026 : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 94% ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 23% ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 12% ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਿਹਤਨ ਨਿਵੇਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 2025 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
4.8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 58% ਆਬਾਦੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 8.3 ਅਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 4.8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 26% ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 26%, 2025 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਖਰਾਬ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ।
887 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 887 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 80%) ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 0 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾੜਾ 28.06 ਅੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ (SIT) ਪੈਮਾਨਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 12% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
27% ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 27% ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 168 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ" ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 55.62 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਏਆਈ ਹੁਨਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਨਖਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ (ITU) ਦੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 74% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 94% ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,44,131 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,985 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1,237 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,185 ਹਨ।
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