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ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNFPA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ, ਪਨਾਮਾ-ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ।

UN LIVES CHOICES FUTURES REPORT
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ (Getty)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 6:55 PM IST

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UN Lives Choices Futures report : ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਨਾਮਾ-ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNFPA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਜੀਵਨ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਘਾਟ'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ, ਜਾਂ 25%, ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਥੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 32.3% ਮਰਦ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 31.7% ਮਰਦ ਸਿੰਗਲ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25.3% ਔਰਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ 30% ਮਰਦ ਸਿੰਗਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19.3% ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 50.6% ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 41.6% ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਅਰਬ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਆਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 65.7% ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3.5% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 8.6% ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 36% ਤੋਂ 38% ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34% ਤੋਂ 36% ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 14.3% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 26.5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32.8% ਹੈ। 31% ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 30% ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24.2% ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੈਫੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਟਲੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਸਪੇਨ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਨਾਰਵੇ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਥੋਪੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਜਰਮਨੀ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਿਲੀ, ਸਰਬੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੋਰੱਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 35-39 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5 ਤੋਂ 4.3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ 1.9 ਤੋਂ 2.2 ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਔਸਤਨ 2.43 ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ 2.62 ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ 3.96 ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ 3.87 ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 83% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਔਸਤ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1,08,926 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,626 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53,300 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਰੂਗਵੇ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਸਰ, ਘਾਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।

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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ
UNFPA
ਅਫਰੀਕਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
UN LIVES CHOICES FUTURES REPORT

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